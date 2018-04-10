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Закон о невозвратных железнодорожных билетах поддержали в Совете Федерации
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Закон о невозвратных железнодорожных билетах поддержали в Совете Федерации 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал верхней палате парламента принять закон о введении невозвратных билетов для железнодорожного транспорта. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета.
«Закон направлен на большую доступность проезда населения в поездах дальнего следования и, безусловно, его следует поддержать», — сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.
При введении невозвратного билета в линейку тарифов вернуть деньги за проездной документ удастся только в связи с болезнью пассажира, его травмирования в результате несчастного случая, внезапной болезни родственника, путешествующего с пассажиром, смерти члена семьи (необходим подтверждающий документ) и в связи с отменой или задержкой поезда.
В пояснительной записке отмечается, что введение невозвратных билетов позволит перевозчику дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить проездные билеты по существенно сниженной цене, а также сделает железнодорожный транспорт более доступным для пассажиров как с высокой, так и с низкой платежеспособностью. Кроме того, это позволит увеличить пассажиропоток.
Ранее закон был принят Госдумой 3 апреля 2018 г.
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