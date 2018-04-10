Верховный суд впервые разъяснит правила для нянь и репетиторов

«Это важная тема, она никогда не поднималась в нашей практике», — сообщил Вячеслав Лебедев . Заявление прозвучало на совещании-семинаре председателей региональных советов судей. Как поясняют эксперты, особенности труда у работодателей — частных лиц, прописывает отдельная глава Трудового кодекса. Режим работы, порядок предоставления выходных дней и ежегодных оплачиваемых отпусков определяются по соглашению между работником и работодателем — физическим лицом. При этом продолжительность рабочей недели не может быть больше, а продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем установленные настоящим Кодексом.

Документом, подтверждающим период работы у частного лица, является трудовой договор, заключенный в письменной форме. Тем не менее, большинство начальников-частников и работников предпочитают договариваться устно.

Кстати, государство уже давно озаботилось проблемой легализации самозанятых граждан (так еще называют тех, кто работает по найму у частных лиц). Например, сейчас в Госдуму внесен законопроект, предлагающий продлить налоговые каникулы для самозанятых граждан, вставших на официальный учет.

"Не секрет, что немало граждан оказывают услуги другим физическим лицам, не являясь при этом индивидуальными предпринимателями, — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев . — К таким самозанятым лицам можно отнести репетиторов, нянь, тех, кто оказывает бытовые услуги, например, по уборке квартиры, и т.п. Они подлежат налоговому учету по закону. Тем не менее многие не стремятся перейти в легальное поле. По данным Федеральной налоговой службы на 1 марта, всего на учете состоят 235 самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг другому физическому лицу".

Он подчеркнул, что всего за 2017 — начало 2018 года уведомления подали 1 171 человек, но цифры постоянно меняются, так как нередко подобные услуги оказываются в течение короткого срока.

"Есть регионы, где официально не числится ни одного самозанятого гражданина. Между тем переход в легальное правовое поле важен прежде всего для самих граждан, и государство стимулирует их подавать уведомления в налоговую службу ", — сказал Владимир Груздев, добавив, что освобождение от обложения налогами и от страховых платежей позволит самозанятым гражданам получить официальный статус, а с ним и те преимущества, которые есть у людей, не скрывающих свои доходы.

В свою очередь, Верховный суд России разъяснит многие спорные моменты, связанные с таким трудом. По мнению экспертов, вполне могут быть разъяснены также права и обязанности таких работников, за что и как должны отвечать няня или репетитор, что можно требовать с помощницы по хозяйству, и наоборот — какие действия работодателя будут незаконными.