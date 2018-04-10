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Снижение рубля может сказаться на зарплатах
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Топилин: снижение рубля может сказаться на зарплатах 

Вести Экономика 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Изменение курса валют может отразиться на российских компаниях и рынке труда, но не надо паниковать, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
"Все может быть, безусловно. Не надо паниковать, надо просто проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте", — ответил Топилин на вопрос, может ли снижение курса рубля по отношению к евро и доллару отразиться на российских работодателях и рынке труда, в том числе повлечь повышение уровня безработицы или уменьшение размера зарплат.
Есть понимание того, что при необходимости власти окажут помощь и поддержку работникам предприятий, заверил министр.
"Все инструменты, вы знаете, есть. Мы неоднократно разворачивали, если было необходимо, программы поддержки. Здесь нет каких-то законодательных ограничений, нужно просто посмотреть, время, чтобы сделать какие-то выводы", — подчеркнул Топилин.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, вырос на 4,97 руб. до 76,8522 руб., курс доллара увеличился на 3,8 руб. до 62,3699 руб.
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