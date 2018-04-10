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Глава региона: «Повышение доходов населения — задача номер один»
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Глава региона: «Повышение доходов населения — задача номер один» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Одним из первых блоков вопросов, затронутых руководителем области, стала социальная поддержка населения и реформирование системы здравоохранения.
Дмитрий Азаров привел статистические данные: в декабре 2017 г. средняя заработная плата в Самарской области находилась на 47-м месте в стране, в последние 3-4 года по показателям уровня жизни в регионе появилась отрицательная динамика, в 2016 г. доходы населения сократились на 9,6%.
"Повышение доходов населения — это задача номер один была поставлена в майских указах президента 2012 года. В части зарплат мы выполнили эту задачу на 100%, зарплаты в бюджетной сфере выросли в 1,5-2 раза. Считаю необходимым проводить дальнейшую индексацию зарплат", — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров заметил, что с 1 мая повышается уровень минимальной оплаты труда и призвал трудовую инспекцию, профсоюзы взять на контроль, как выполняется эта норма закона предприятиями и организациями всех форм собственности.
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