ФАС вновь признала «Тинькофф банк» нарушителем за недобросовестную рекламу карты

"Московское УФАС России признало недобросовестной рекламу карты АО «Тинькофф Банк», утверждающую о возможности получения определенного процента годовых на остаток по счету и кэш-бека до 5% за любые покупки и снятие денег в любом банкомате без комиссии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реклама распространялась в эфире телеканалов и в нижней части видеоролика мелким трудно читаемым текстом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент годовых на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а кэш-бек 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком. Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда условий.

Распространение рекламы подобным образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы, что является недопустимым в силу действующего законодательства, сообщает служба. Таким образом, «Тинькофф Банк» признан нарушившим закон о рекламе. Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения.

Ранее в апреле ФАС РФ также признала «Тинькофф банк» нарушившим закон за рекламу процента на остаток по счету и повышенного кэш-бека с нечитабельными условиями.