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ФАС вновь признала «Тинькофф банк» нарушителем за недобросовестную рекламу карты
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ФАС вновь признала «Тинькофф банк» нарушителем за недобросовестную рекламу карты 

Прайм 2 часа назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь признала недобросовестной рекламу карты "Тинькофф Банка", которая вводила потребителей в заблуждение, сообщает служба.
"Московское УФАС России признало недобросовестной рекламу карты АО «Тинькофф Банк», утверждающую о возможности получения определенного процента годовых на остаток по счету и кэш-бека до 5% за любые покупки и снятие денег в любом банкомате без комиссии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что реклама распространялась в эфире телеканалов и в нижней части видеоролика мелким трудно читаемым текстом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент годовых на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а кэш-бек 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком. Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда условий.
Распространение рекламы подобным образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы, что является недопустимым в силу действующего законодательства, сообщает служба. Таким образом, «Тинькофф Банк» признан нарушившим закон о рекламе. Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения.
Ранее в апреле ФАС РФ также признала «Тинькофф банк» нарушившим закон за рекламу процента на остаток по счету и повышенного кэш-бека с нечитабельными условиями.
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