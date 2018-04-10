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Tax Free начала работать в России
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Tax Free начала работать в России 

Время бухгалтера 35 минут назад
Пока, правда, не по всей стране, а только в двух столицах и Красногорске, но в течение года она постепенно будет внедрена уже во всех городах.
Tax Free это система, удешевляющая для наших иностранных гостей покупки в отечественных магазинах. Это достигается за счет возврата им уплаченного в составе цены НДС.
Такс фри вводится в нашей стране по лекалу одноименной западной системы. Возврат налога (наличными или на банковский счет) будут оформлять таможенники в аэропорту. Есть одно условие: сумма покупки должна быть не меньше 10 тыс. рублей.
Магазины могут получить статус участника этой системы, попав в специальный перечень, составляемый Минпромторгом.
Об этом сегодня утром сообщили в налоговой службе.
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