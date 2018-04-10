Tax Free начала работать в России

Пока, правда, не по всей стране, а только в двух столицах и Красногорске , но в течение года она постепенно будет внедрена уже во всех городах.

Tax Free это система, удешевляющая для наших иностранных гостей покупки в отечественных магазинах. Это достигается за счет возврата им уплаченного в составе цены НДС.

Такс фри вводится в нашей стране по лекалу одноименной западной системы. Возврат налога (наличными или на банковский счет) будут оформлять таможенники в аэропорту. Есть одно условие: сумма покупки должна быть не меньше 10 тыс. рублей.

Магазины могут получить статус участника этой системы, попав в специальный перечень, составляемый Минпромторгом