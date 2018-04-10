Костромич задолжал полмиллиарда из-за страсти к брендовой одежде и курортам

Костромич за счет кредитов жил по-настоящему роскошной жизнью, узнал KOSTROMA.TODAY. Подробности его образа жизни озвучили в Димитровском суде, в котором рассматривали уголовное дело об уклонении мужчины от выплаты долгов.

Как нам удалось выяснить, мужчина задолжал 500 миллионов рублей. Деньги он брал в 5 банках. Судя по всему, часть средств он занимал на развитие бизнеса — так как некоторые кредиты оформлялись на фирмы, которыми он руководил.

Когда банки потребовали вернуть средства, а потом подали в суд, на мужчину это никак не подействовало.

«Костромич продолжал жить «на широкую ногу» и расходовал деньги на брендовую одежду, мебель, дорогие алкогольные напитки, проживание в отелях, питание в ресторанах, покупку ювелирных изделий, только одно из которых стоило 450 000 рублей», — рассказали в пресс-службе Димитровского суда.

Выяснилось, что за один раз мужчина мог купить одежды на 200 тысяч рублей, а алкоголя — на 50 тысяч.

В результате против костромича возбудили уголовное дело. Для суда важным фактором стало то, что у мужчины был доход, и он мог гасить долг.

«Анализ движения средств по банковской карте показал, что… общая сумма поступления денег на банковскую карту составила около 10 млн руб. За счет которых он имел реальную возможность хотя бы начать гасить задолженность», — рассказали в суде.

Но вместо этого он шел и покупал очередную дорогую вещь. Мужчина категорически отказывался лично общаться с приставами, присылал доверенных лиц, скрывал свое местожительство.

В итоге суд отправил костромича на обязательные работы. Там он проведет 400 часов. Деньги возвращать тоже придется.