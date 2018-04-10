Новикомбанк в марте заключил более 20 зарплатных соглашений

Новикомбанк, одним из крупнейших акционеров которого является Госкорпорация Ростех , в марте заключил более 20 договоров на обслуживание в рамках зарплатных проектов с предприятиями, входящими в Госкорпорацию Ростех. Объем зачислений по данному направлению увеличился на 19% по отношению к тому же периоду 2017 года. Рост числа зарплатных проектов стал возможен благодаря внедрению конкурентной продуктовой линейки, а также расширению предлагаемых опций не только для держателей зарплатных карт, но и для работодателей.

Для зарплатных клиентов предусмотрены специальные условия обслуживания: бесплатное снятие наличных средств в любых банкоматах на территории России без ограничений по количеству операций и дополнительных условий, льготное кредитование по потребительским кредитам, кредитным картам и ипотечным программам, повышенные процентные ставки по вкладам, современные технологии безопасных платежей.

Являясь участником кэшбэк-сервиса платежной системы «Мир», Новикомбанк предоставляет возможность держателям зарплатных карт получать кэшбэк, возвращая до 20% средств от суммы покупки на карту. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте https://privetmir.ru/ и привязать к своему аккаунту карту «Мир» Новикомбанка.