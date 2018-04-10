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Новикомбанк в марте заключил более 20 зарплатных соглашений
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Новикомбанк в марте заключил более 20 зарплатных соглашений 

Ростех 31 минуту назад
Фото: Ростех
Фото: Новикомбанк
Новикомбанк, одним из крупнейших акционеров которого является Госкорпорация Ростех, в марте заключил более 20 договоров на обслуживание в рамках зарплатных проектов с предприятиями, входящими в Госкорпорацию Ростех. Объем зачислений по данному направлению увеличился на 19% по отношению к тому же периоду 2017 года. Рост числа зарплатных проектов стал возможен благодаря внедрению конкурентной продуктовой линейки, а также расширению предлагаемых опций не только для держателей зарплатных карт, но и для работодателей.
Для зарплатных клиентов предусмотрены специальные условия обслуживания: бесплатное снятие наличных средств в любых банкоматах на территории России без ограничений по количеству операций и дополнительных условий, льготное кредитование по потребительским кредитам, кредитным картам и ипотечным программам, повышенные процентные ставки по вкладам, современные технологии безопасных платежей.
Являясь участником кэшбэк-сервиса платежной системы «Мир», Новикомбанк предоставляет возможность держателям зарплатных карт получать кэшбэк, возвращая до 20% средств от суммы покупки на карту. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте https://privetmir.ru/ и привязать к своему аккаунту карту «Мир» Новикомбанка.
«Развитие розничного бизнеса является одним из приоритетных направлений в деятельности Новикомбанка, ориентированного на комплексное обслуживание предприятий реального сектора экономики», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. По ее словам, в первом квартале 2018 года кредитная организация зафиксировала рост заявок на заключение зарплатных договоров. Такая положительная динамика является закономерной, потому что Новикомбанк предоставляет уникальные для корпоративных клиентов продукты, а также обеспечивает доступность высокотехнологичных банковских услуг через развитие дистанционных каналов продаж и региональную сеть.
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