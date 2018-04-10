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Мужчины более легкомысленны в вопросах кредитов
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Мужчины более легкомысленны в вопросах кредитов 

Доктис 51 минуту назад
Мужчины и женщины по-разному относятся к кредитам и тратят взятые в долг деньги, показало исследование ученых Американского университета.
Ученые уже не раз задавались вопросом, как представители разных полов склонны распоряжаться финансами. Так, по данным одного из прошлых исследований, в высокорискованных инвестициях женщины показали себя гораздо осторожнее, чем мужчины. Но на этот раз исследователей заинтересовал вопрос отношений к долгам, точнее, ко взятым в кредит суммам.
Воспользовавшись данными потребительских опросов 2004—2013 гг.одов, специалисты Американского университета проанализировали подход к кредитам среди не состоящих в браке женщин и мужчин. Выяснилось, что глобальный экономический кризис, начавшийся в 2007 году, сильнее ударил по женщинам — среди них оказалось гораздо больше тех, кто лишился работы, чем среди мужчин. Это сделало женщин еще более осторожными: они в основном стали брать кредиты на жизненно необходимые вещи.
Мужчины не проявляют подобного здравомыслия. Среди них по-прежнему много тех, кто тратит кредиты на предметы не первой необходимости и объекты роскоши. В результате в 2010 году ежемесячная кредитная ноша среднего мужчины заметно перевесила кредитную ношу средней женщины.
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