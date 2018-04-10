Число отелей с системой «все включено» на Кубани увеличится

Геленджике и Анапе. Так, компании, входящие в национальную Ассоциацию туроператоров , выбрали российские пляжные отели all inclusive для семейного отдыха в Сочи

По данным туроператоров, отдых в июне 2018 года в рекомендуемых отелях стартует от 15489 рублей на двоих на семь ночей без перелета. В перечень вошли отели как премиум, так и эконом-класса, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

В ведомстве добавили, что большая часть средств размещения «все включено» расположена в Сочи и Анапе. Также услуги высшего качества предоставляют отели Геленджика и Туапсинского района.

Напомним, в прошлом году минкурортов региона разработало пакет стандартных услуг «все включено» и «ультра все включено», которые рекомендованы для распространения на всех курортных территориях края. В этом году планируется их активное внедрение в местных отелях, сообщает пресс-служба администрации региона.