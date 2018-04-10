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Число отелей с системой «все включено» на Кубани увеличится
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Число отелей с системой «все включено» на Кубани увеличится 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Так, компании, входящие в национальную Ассоциацию туроператоров, выбрали российские пляжные отели all inclusive для семейного отдыха в Сочи, Геленджике и Анапе.
По данным туроператоров, отдых в июне 2018 года в рекомендуемых отелях стартует от 15489 рублей на двоих на семь ночей без перелета. В перечень вошли отели как премиум, так и эконом-класса, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
В ведомстве добавили, что большая часть средств размещения «все включено» расположена в Сочи и Анапе. Также услуги высшего качества предоставляют отели Геленджика и Туапсинского района.
Напомним, в прошлом году минкурортов региона разработало пакет стандартных услуг «все включено» и «ультра все включено», которые рекомендованы для распространения на всех курортных территориях края. В этом году планируется их активное внедрение в местных отелях, сообщает пресс-служба администрации региона.
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