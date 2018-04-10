Ещё
Минтруд рассчитывает на разработку дорожных карт по улучшению условий труда в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд рассчитывает на разработку дорожных карт по улучшению условий труда в этом году 

Rambler News Service 57 минут назад
Минтруд рассчитывает, что в 2018 году на уровне всех министерств и ведомств в этом году будет составлена дорожная карта улучшения условий труда, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда 2018
«Мы исходим из того, что на уровне всех министерств и ведомств в этом году будет составлена детальная дорожная карта улучшения условий труда и очень надеемся, что такие мероприятия пройдут во всех регионах», — сказал он.
Топилин напомнил, что по поручению главы правительства Дмитрия Медведева рядом министерств уже проводится работа по анализу условий труда.
«Сейчас по поручению председателя правительства России мы вместе не только с компаниями, сейчас проводится работа серьезная с Минпромторгом, Минсельхозом, Минстроем и другими нашими федеральными органами исполнительной власти с тем, чтобы началась последовательная, понятная, прозрачная работа в том секторе, за который отвечает министерство, по анализу условий труда, составлению соответствующих дорожных карт, возможному изменению законодательства по своей части к тому чтобы все меньше и меньше потерь рабочего времени, дополнительных затрат, которые несут работодатели в связи с тем, что люди болеют, получают травмы на производстве, соотвественно, необходимы дополнительные издержки», — добавил министр.
Rambler News Service: последние новости
ФНС доначислила банку «ФК Открытие» налогов на 1,1 млрд рублей за 2013 год Путин разрешил собственникам жилья платить за услуги ЖКХ без посредников Дворкович выступил за предсказуемое налоговое законодательство в России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков426
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД104
Набиуллина прокомментировала падение рубля122
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
МиГ-31 превратили в крылатую ракету45
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение