Минтруд рассчитывает на разработку дорожных карт по улучшению условий труда в этом году

Минтруд рассчитывает, что в 2018 году на уровне всех министерств и ведомств в этом году будет составлена дорожная карта улучшения условий труда, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда 2018

«Мы исходим из того, что на уровне всех министерств и ведомств в этом году будет составлена детальная дорожная карта улучшения условий труда и очень надеемся, что такие мероприятия пройдут во всех регионах», — сказал он.

Топилин напомнил, что по поручению главы правительства Дмитрия Медведева рядом министерств уже проводится работа по анализу условий труда.