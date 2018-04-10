Минтруд рассчитывает на разработку дорожных карт по улучшению условий труда в этом году 

Минтруд рассчитывает, что в 2018 году на уровне всех министерств и ведомств в этом году будет составлена дорожная карта улучшения условий труда, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда 2018
«Мы исходим из того, что на уровне всех министерств и ведомств в этом году будет составлена детальная дорожная карта улучшения условий труда и очень надеемся, что такие мероприятия пройдут во всех регионах», — сказал он.
Топилин напомнил, что по поручению главы правительства Дмитрия Медведева рядом министерств уже проводится работа по анализу условий труда.
«Сейчас по поручению председателя правительства России мы вместе не только с компаниями, сейчас проводится работа серьезная с Минпромторгом, Минсельхозом, Минстроем и другими нашими федеральными органами исполнительной власти с тем, чтобы началась последовательная, понятная, прозрачная работа в том секторе, за который отвечает министерство, по анализу условий труда, составлению соответствующих дорожных карт, возможному изменению законодательства по своей части к тому чтобы все меньше и меньше потерь рабочего времени, дополнительных затрат, которые несут работодатели в связи с тем, что люди болеют, получают травмы на производстве, соотвественно, необходимы дополнительные издержки», — добавил министр.