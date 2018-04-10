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Аудиторы помогут бороться с отмыванием денег
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Аудиторы помогут бороться с отмыванием денег 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Аудиторы будут сообщать о сделках, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
Инициатива была подготовлена в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Аудиторы должны будут сообщать в органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов. Закон будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями. Документ приводит российское законодательство в соответствие с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
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