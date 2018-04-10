Аудиторы помогут бороться с отмыванием денег

Аудиторы будут сообщать о сделках, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Аудиторы должны будут сообщать в органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов. Закон будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями. Документ приводит российское законодательство в соответствие с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).