Эксперты отметили рост доступности ипотеки в России 

Рекомендованный размер семейного дохода заемщика, "комфортного" для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился с августа 2017 года на 6,9% — до 64,7 тысячи рублей, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно "комфортным" для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, поясняется в сообщении.
По данным бюро, среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов наибольшее снижение необходимого семейного дохода демонстрируют Архангельская область (-17,8%), Хабаровский край (-15,6%), Кировская (-15,6%) и Тверская (-15,4%) области.
Также существенное снижение эксперты НКБИ отметили в Чувашии (-14,9%), ЯНАО (-14,1%), Нижегородской (-13,5%) и Тюменская (-12,3%) областях, а также Москве (-12,1%), Краснодарском крае (-12%) и Калининградской области (-12%).
В свою очередь, рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов зафиксирован в Волгоградской области (+18,3%), республике Коми (+16,7%), Кемеровской (+4,2%), Оренбургской (+3,2%), Московской (+1,8%), Самарской (+1%) и Рязанской (+0,8%) областях, отмечается в сообщении.