Ещё
Эксперты отметили рост доступности ипотеки в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты отметили рост доступности ипотеки в России 

РИА Недвижимость 4 минуты назад
Фото: РИА Новости
Рекомендованный размер семейного дохода заемщика, "комфортного" для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился с августа 2017 года на 6,9% — до 64,7 тысячи рублей, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно "комфортным" для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, поясняется в сообщении.
По данным бюро, среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов наибольшее снижение необходимого семейного дохода демонстрируют Архангельская область (-17,8%), Хабаровский край (-15,6%), Кировская (-15,6%) и Тверская (-15,4%) области.
Также существенное снижение эксперты НКБИ отметили в Чувашии (-14,9%), ЯНАО (-14,1%), Нижегородской (-13,5%) и Тюменская (-12,3%) областях, а также Москве (-12,1%), Краснодарском крае (-12%) и Калининградской области (-12%).
В свою очередь, рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов зафиксирован в Волгоградской области (+18,3%), республике Коми (+16,7%), Кемеровской (+4,2%), Оренбургской (+3,2%), Московской (+1,8%), Самарской (+1%) и Рязанской (+0,8%) областях, отмечается в сообщении.
РИА Недвижимость: последние новости
Закон о прямых договорах в ЖКХ вступил в силу Риелторы отмечают всплеск интереса к аренде дорогого жилья в Москве Болельщикам ЧМ-2018 помогут подобрать подходящее жилье по телефону
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148111
Рубль продолжил резкое падение347
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России72
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым704
Сын Табакова взбесил народ158
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
03:45
В ночь с 21 на 22 апреля пройдет «Библионочь»
Новости Москвы
03:46
Парки предлагают освоить необычные виды спорта
Новости Москвы
02:52
Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими
Шоу-бизнес
10:00
Экс— муж отобрал у Ксенофонтовой недвижимость
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение