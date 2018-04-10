Эксперты отметили рост доступности ипотеки в России

Рекомендованный размер семейного дохода заемщика, "комфортного" для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился с августа 2017 года на 6,9% — до 64,7 тысячи рублей, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно "комфортным" для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, поясняется в сообщении.

По данным бюро, среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов наибольшее снижение необходимого семейного дохода демонстрируют Архангельская область (-17,8%), Хабаровский край (-15,6%), Кировская (-15,6%) и Тверская (-15,4%) области.