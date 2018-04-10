Магазин всегда должен найти способ вернуть покупателю деньги

Гражданин, недовольный качеством привезенной ему тротуарной плитки, вернул ее в магазин и потребовал возвратить уплаченные деньги (142 тыс. рублей). Свои требования он изложил в письменной претензии, которую вручил магазину.

Продавец прислал ответ о том, что готов вернуть средства, но для этого гражданину необходимо направить на имя руководителя компании письмо с указанием платежных реквизитов, на которые необходимо перечислить указанную сумму.

Покупатель расценил это как отказ и обратился в суд с требованием взыскать с магазина сумму за плитку плюс штраф 50 процентов от этой суммы за отказ компании вернуть средства добровольно.

Суд удовлетворил иск, объяснив продавцу, что непредставление истцом банковской карты и банковских реквизитов для возврата уплаченной по договору суммы не снимает с него обязанности по возврату средств.

Ответчик имел возможность перечислить их истцу, например:

путем внесения на депозитный счет нотариуса; на банковский счет до востребования, о чем уведомить потребителя; отправив почтовым переводом на адрес, указанный в претензии; иным допустимым способом вручить деньги истцу.

Ответчик не доказал, что не мог воспользоваться ни одним способом и3 этого списка.

Таким образом, у магазина имелась реальная возможность для соблюдения требований ст. 22 Закона о защите прав потребителей и своевременного удовлетворения требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы, которой он не воспользовался.

Доводы ответчика о направлении в адрес истца ответа на претензию не свидетельствуют об отсутствии оснований для взыскания штрафа, ведь требования потребителя так и не были удовлетворены.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда Республики Башкортостан от 01.02.2018 № 33-1728/2018

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