Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел вклад «Победа!» и повысил ставки по трем рублевым депозитам

Азиатско-Тихоокеанский Банк с 10 апреля предлагает вклад «Победа!» и повышает ставки по трем вкладам в рублях.

Депозит «Победа!» открывается в рублях на 182 дня под 7,5% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Нелли Кучихина. «При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт оп вкладам Банки.ру

Продуктовый виджет

Доходность вклада «Сохрани» (на 31, 92, 182, 367, 731 и 1098 дней) составит 5,7—7,4% годовых (ранее — 5,4—6,8%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопи» открывается под 5,3—7% годовых (прежде — под 5—6,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Накопи Онлайн» привлекается под 5,8—7,4% годовых (вместо 5,5—6,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Срок депозитов «Накопи» и «Накопи Онлайн» — 182, 367, 731 и 1098 дней. Для них предусмотрены дополнительные взносы.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 5 тыс. рублей.