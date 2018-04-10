Дворкович выступил за предсказуемое налоговое законодательство в России

Налоговое законодательство в России в обозримом будущем должно быть стабильным и предсказуемым, заявил на пленарной сессии «Биржевого форума — 2018» вице-премьер правительства Аркадий Дворкович

«Я верю в то, что налоговое законодательство должно быть стабильным и предсказуемым. Это не значит, что налоги не могут меняться, они меняются во всем мире. Но они должны быть предсказуемы. Люди должны видеть отдачу от налогов, которые они платят, видеть результат инвестирования своих денег», — сказал Дворкович.