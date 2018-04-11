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Закон об общественном и юридическом контроле детского отдыха одобрен Советом Федерации
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Закон об общественном и юридическом контроле детского отдыха одобрен Советом Федерации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации одобрил закон, направленный на повышение уровня безопасности детей и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Ранее депутаты Госдумы в ходе заседания приняли его в третьем, окончательном, чтении.
Закон подразумевает введение для федерального органа исполнительной власти обязанности разработать форму типового договора по оказанию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.
В соответствии с законом, вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.
Кроме того, все обращения родителей (лиц, их заменяющих), поступившие в орган исполнительной власти в письменном или электронном виде, и ответы на данные обращения будут размещаться на официальном сайте органа власти в интернете. Предусматривается, что размещенные обращения и ответы на них не должны содержать персональные данные заявителей и детей.
Документом также устанавливается, что в регионах утверждается список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей, и его размещают на сайте органов исполнительной власти субъектов.
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