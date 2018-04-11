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Совет Федерации одобрил закон о невозвратных билетах на поезда
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Совет Федерации одобрил закон о невозвратных билетах на поезда 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
«Федеральный закон направлен на создание условий для снижения стоимости пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем следовании по территории РФ за счет установления тарифов, не предусматривающих получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованных проездных документов», — отметил, представляя закон, сенатор Сергей Шатиров.
"Наделение перевозчика и пассажиров правом заключать договоры по невозвратным тарифам позволит перевозчику дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить проездные документы по существенно сниженной цене", — пояснил он.
Просто сдать такой билет и получить средства обратно не получится, но в законе перечислены случаи, когда возврат денег за неиспользованные билеты все же возможен. Это «болезнь пассажира, несчастный случай, внезапная болезнь члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), совместно следующего с пассажиром, смерть члена семьи, подтвержденных соответствующими документами».
Вернуть деньги за билет можно будет также в случае отмены или задержки отправления поезда, либо при непредоставлении пассажиру места в поезде согласно такому билету.
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