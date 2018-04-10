В марте пенсии и пособия в Адыгее выплачивались в полном объёме

В марте назначение, перерасчёт и выплата пенсий и социальных пособий производились ОПФР по Адыгее своевременно и в полном объёме.

«Ни в одном из районов Адыгеи сбоев в выплате пенсий и пособий не было», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.

По данным на 1 января 2018 года, более 127 тысяч жителей нашей республики получают пенсии и иные социальные выплаты за счёт средств Пенсионного фонда, что составляет 28,1% от общей численности населения региона. На их счета в марте было перечислено более 1 671,2 млн рублей.