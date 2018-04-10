В Краснодаре отменят безлимитные электронные проездные

Объявления, которые появились в городских троллейбусах и трамваях, сообщают, что из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте Краснодара отменяются безлимитные электронные проездные. Владельцы карт смогут их пополнить последний раз до 20 апреля. И пользоваться ими до конца оплаченного срока.

Пресс-служба МУП «КТТУ» объясняет такое решение непопулярностью безлимитных проездных в Краснодаре: ими пользуются немногим более тысячи человек, это 1% всех пассажиров.

При утверждении нового тарифа на проезд Счетная палата Краснодарского края рекомендовала КТТУ отказаться от безлимитных проездных.

Но в Краснодаре по-прежнему будет действительна Единая транспортная карта, по которой с 20 апреля проезд в муниципальном транспорте будет стоить 24 рубля.

Напомним, с 20 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара поднимется до 26 рублей. Это уже пятое повышение тарифа за пять лет: с 2013 года цена билета выросла в 2,6 раза.