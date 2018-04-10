Ещё
В Краснодаре отменят безлимитные электронные проездные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре отменят безлимитные электронные проездные 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Объявления, которые появились в городских троллейбусах и трамваях, сообщают, что из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте Краснодара отменяются безлимитные электронные проездные. Владельцы карт смогут их пополнить последний раз до 20 апреля. И пользоваться ими до конца оплаченного срока.
Пресс-служба МУП «КТТУ» объясняет такое решение непопулярностью безлимитных проездных в Краснодаре: ими пользуются немногим более тысячи человек, это 1% всех пассажиров.
При утверждении нового тарифа на проезд Счетная палата Краснодарского края рекомендовала КТТУ отказаться от безлимитных проездных.
Но в Краснодаре по-прежнему будет действительна Единая транспортная карта, по которой с 20 апреля проезд в муниципальном транспорте будет стоить 24 рубля.
Напомним, с 20 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара поднимется до 26 рублей. Это уже пятое повышение тарифа за пять лет: с 2013 года цена билета выросла в 2,6 раза.
АиФ — Юг: последние новости
Губернатор Кубани назвал загоревшуюся в Сочи пятиэтажку самостроем Голый мужчина гулял по ул. Чайковского в Краснодаре Со счета матери главаря банды «цапков» списали 119 млн рублей
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков426
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД104
Набиуллина прокомментировала падение рубля122
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
МиГ-31 превратили в крылатую ракету45
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение