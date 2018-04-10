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Россиянам предложили самим позаботиться о пенсии
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Россиянам предложили самим позаботиться о пенсии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане сами должны заботиться о достойном размере своих пенсий. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление глава Минфина сделал на апрельской конференции в Высшей школе экономики. По его словам, обеспечить желаемый уровень выплат позволят накопительные пенсионные системы.
Силуанов рассказал о планах властей в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По его мнению, эта система будет интересной для работников.
Министр отметил, что для роста экономики «необходимо привлечение длинных денег», которые можно получить благодарю ресурсу в виде инвестиционных накоплений россиян.
«Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию», — пояснил глава Минфина, добавив, что эти средства стоит использовать в инвестиционных целях.
Ранее Силуанов говорил, что благодаря ИПК пенсии могут вырасти на десять-двадцать процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5 процента ВВП.
 Ещё 5 источников 
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