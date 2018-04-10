У меня пропал паспорт: чем это плохо и что делать 

Потеря паспорта не выглядит особой проблемой, пока не столкнешься с этим лично. Проснулись с утра от звонка коллектора о странном кредите? Скорее всего, у вас проблемы.
Куда бежать
Первая мысль — обратиться в ближайшее отделение полиции. Нет, не стоит, если только вас и в самом деле не ограбили. Потеря паспорта считается административным нарушением, зачем вам это? Идите сразу в УФМС по месту жительства.
Что взять с собой
В отдел нужно прийти подготовленным. Возьмите с собой заявление о пропаже, заранее заполненное заявление с просьбой о выдаче нового паспорта, четыре фотографии и все прочие документы, подтверждающие вашу личность. Не забудьте оплатить пошлину.
Как берут кредит за вас Без паспорта мошеннику кредит не дадут, это очевидно. Документы иногда крадут специально, а иногда просто находят. Поменять снимок — вообще не проблема, фотография вырезается и закрывается защитной пленкой со специальной голограммой. Выглядит абсолютно достоверной.
Новый паспорт, новый номер
Теперь злоумышленнику остается только сделать новую симкарту, оформленную по поддельному паспорту, и начать рассылку с просьбами о потребительском кредите. Чаще всего обращаются в салоны сотовой связи и сети розничной продажи техники: тут постоянная текучка клиентов и сотрудники проверяют документы чисто номинально.
Что видит сотрудник
Менеджер в салоне связи возьмет паспорт в руки и увидит в нем фотографию стоящего перед ним мошенника. Паспорт не в розыске? Не числится утерянным? Ок, вот ваш новый айфон-х, получите-распишитесь.
Время деньги
Именно поэтому очень важно не откладывать решение проблемы с потерянным паспортом в долгий ящик. Обратитесь в УФМС сразу же, как заметили пропажу. Это избавит вас от целой кучи проблем.
Проблемы с банком
Теперь нужно обязательно проверить, не успел ли кто-то взять кредит в банке по вашему старому паспорту. Проще всего сделать запрос в Национальное бюро кредитных историй, но можно и обратиться в любой банк, там тоже могут проверить вашу историю.
Закон за вас Договор банк заключает с заемщиком только после того, как СБ банка проверит подлинность документов и идентифицирует самого клиента. Никаких оснований для взыскания долга с человека, кредитный договор не подписывавшего, у банка нет и быть не может.
Давление коллекторов
Если мошенник все же умудрился взять кредит у банка, то общения с коллекторами избежать не получится. Крепитесь и ни в коем случае ничего не платите. Игнорируйте угрозы. Вы ни в чем не виноваты. Невиновность доказать будет просто: в каждом салоне стоит камера видеонаблюдения, при выдаче кредита делается фото заемщика. Побегать, конечно придется — полиция, паспортный стол, микрокредитование, но все это вполне выполнимо.