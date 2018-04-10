Госдума отменила налогообложение для добровольцев

Госдума России приняла во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Закон будет способствовать развитию добровольческой деятельности и улучшит условия работы для многих некоммерческих организаций, которые реализуют социально значимые проекты.

«Данное решение было принято в контексте поручений президента о том, чтобы максимального снять существующие барьеры и для широкомасштабного вовлечения людей в волонтерскую деятельность», — заявил газете ВЗГЛЯД заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

«Волонтеру, поскольку он согласно договору, выполняет свою работу безвозмездно, обеспечивается набор сервисов. Речь идет о том, что он получает экипировку, горячее питание, медицинскую страховку, компенсацию транспортных и жилищных расходов. Весь этот набор сервисов стоит определенных денег для организаторов мероприятий. И по закону для каждого из волонтеров это считается доходом, полученным от государства: либо в натуральной форме, либо в виде компенсации затрат. И формально волонтер должен был заплатить либо налоги в размере 13%, или же это бремя ложилось на организатора мероприятия», — продолжил Карпов.

«Таким образом теперь для волонтера нет риска выполнить какую-то значимую для государства задачу безвозмездно и при этом оказаться в минусе из-за налогов; и для организаторов этот риск снят, потому что теперь эти расходы выведены за пределы налогооблагаемой базы. Это большой прорыв для поощрения социальной активности в стране и нужный шаг для развития добровольчества в России», — подытожил Карпов.

Помимо этого, данным законопроектом от налогообложения освобождаются премии и призы физическим лицам, которые выдаются некоммерческими организациями за счет грантов президента России. В эту же категорию попадут гранты, которые будут выделяться детям и молодым людям в рамках проектов по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства, — нового направления конкурсов президентских грантов.

Отметим, что в 2018 году через Фонд президентских грантов некоммерческим организациям на конкурсной основе будет выделено 8 млрд рублей на реализацию социально значимых проектов, из которых 1 млрд по поручению Президента Российской Федерации, будет направлен на поддержку проектов в сфере культуры и искусства.

Напомним, 5 февраля Владимир Путин подписал закон о статусе волонтерских и добровольческих организаций, ранее принятый Госдумой. Изменения вносятся в закон от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». В новом документе уравниваются понятия «волонтерство» и «добровольчество», также определен статус волонтерских организаций.

Инициатива по принятию закона была разработана после поручения Владимира Путина по итогам встречи с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных организаций и волонтерского движения 26 июля 2017 года.

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.