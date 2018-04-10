Налоговики рассказали, как вернуть из бюджета суммы переплаты по НДС

По нормам НК РФ воспользоваться переплаченным НДС возможно при условии, что сумма вычетов по нему превысила сумму самого налога за весь период. Разницу можно вернуть или зачесть по решению инспектора, который предварительно провел камеральную проверку расчетов налогоплательщика.

Получить возмещение на банковский счет получится только в отсутствии долгов по НДС и другим федеральным налогам, а также штрафов и пени по ним. Деньги отправят по реквизитам, указанным в заявлении на возврат. Таким же образом можно попросить инспекцию зачесть НДС в счет других налогов, которые планируется уплачивать в будущем.

Если налогоплательщик указывает способ распорядиться возмещением в электронном заявлении, подписано оно должно быть усиленной квалифицированной подписью. НК РФ предписывает, что специалисты ФНС на следующий день после принятия решения о возврате налога должны направить соответствующее поручение в казначейство. Там его должны исполнить в течение пяти дней и в такой же срок доложить об этом инспекторам.