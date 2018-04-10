Ещё
Налоговики рассказали, как вернуть из бюджета суммы переплаты по НДС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налоговики рассказали, как вернуть из бюджета суммы переплаты по НДС 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: Клерк.Ру
По нормам НК РФ воспользоваться переплаченным НДС возможно при условии, что сумма вычетов по нему превысила сумму самого налога за весь период. Разницу можно вернуть или зачесть по решению инспектора, который предварительно провел камеральную проверку расчетов налогоплательщика.
Получить возмещение на банковский счет получится только в отсутствии долгов по НДС и другим федеральным налогам, а также штрафов и пени по ним. Деньги отправят по реквизитам, указанным в заявлении на возврат. Таким же образом можно попросить инспекцию зачесть НДС в счет других налогов, которые планируется уплачивать в будущем.
Если налогоплательщик указывает способ распорядиться возмещением в электронном заявлении, подписано оно должно быть усиленной квалифицированной подписью. НК РФ предписывает, что специалисты ФНС на следующий день после принятия решения о возврате налога должны направить соответствующее поручение в казначейство. Там его должны исполнить в течение пяти дней и в такой же срок доложить об этом инспекторам.
Если налогоплательщик захочет обжаловать действия налоговых органов при проведении ими камеральной проверки, Минфин напоминает, что делать это нужно в ФНС РФ. ПИСЬМО Минфина РФ от 03.04.2018 № 03-07-14/21255 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Для предпринимателей на ПСН появилась форма уведомления для применения вычета по ККТ Как получить имущественный вычет Магазин всегда должен найти способ вернуть покупателю деньги
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики бытовой техники увеличивают цены259
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля166
Меркель анонсировала встречу без России130
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста101
Порошенко повторит действия США против России106
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение