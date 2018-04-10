Ещё
Система tax-free заработала в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Система tax-free заработала в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сейчас отрабатывается механизм взаимодействия между различными ведомствами для полноценной работы системы по возврату налогов.
В городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, стартовал пилотный запуск системы tax-free. Она хорошо знакома путешественникам, когда при покупке товаров на определенную сумму возвращается налог на добавленную стоимость. Часто это— существенная экономия. Система уже запустилась в Сочи в тестовом режиме. Через три дня она начнет работать полноценно.
Сейчас отрабатывается механизм взаимодействия между различными ведомствами, а также аэропортом Сочи, где расположен пункт tax free.
Также к системе присоединились торговые точки на морском вокзале и в Красной Поляне.
ТК «Звезда»: последние новости
Коммунальные услуги в России могут подорожать с 1 июля Еженедельная телеаудитория RT выросла на треть Россияне умело экономят на налогах
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно712
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления63
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам78
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ208
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня86
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение