Система tax-free заработала в России

Сейчас отрабатывается механизм взаимодействия между различными ведомствами для полноценной работы системы по возврату налогов.

В городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, стартовал пилотный запуск системы tax-free. Она хорошо знакома путешественникам, когда при покупке товаров на определенную сумму возвращается налог на добавленную стоимость. Часто это— существенная экономия. Система уже запустилась в Сочи в тестовом режиме. Через три дня она начнет работать полноценно.

Сейчас отрабатывается механизм взаимодействия между различными ведомствами, а также аэропортом Сочи, где расположен пункт tax free.

Также к системе присоединились торговые точки на морском вокзале и в Красной Поляне.