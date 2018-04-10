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В общественном транспорте Биробиджана хотят ввести вечерний тариф
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В общественном транспорте Биробиджана хотят ввести вечерний тариф 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Мэрия Биробиджана и депутаты гордумы рассматривают методику расчета новых тарифов по перевозке граждан в общественном транспорте. В частности, предлагается использовать разные тарифы для поездок в дневное и вечернее время.
«Увеличение тарифа — мера необходимая, — рассказал первый заместитель главы Биробиджана Андрей Пивенко. — В первую очередь, это связано с подорожанием топлива, соответственно увеличиваются у перевозчиков издержки. Нынешний тариф в общественном транспорте является экономически невыгодным и его цена ниже себестоимости».
Также рассматривается вопрос введения двухставочного тарифа, сообщает ИА ЕАОMedia. Предполагается, что до 20:00 стоимость проезда будет одной, а после этого времени плата за билет будет другой. Это связано с тем, что в вечерние часы идет снижение пассажиропотока.
Повышение тарифов не скажется на льготниках, рассказали в мэрии. Все взятые на себя обязательства по их перевозкам будут исполняться в полном объеме.
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