В общественном транспорте Биробиджана хотят ввести вечерний тариф

Мэрия Биробиджана и депутаты гордумы рассматривают методику расчета новых тарифов по перевозке граждан в общественном транспорте. В частности, предлагается использовать разные тарифы для поездок в дневное и вечернее время.

«Увеличение тарифа — мера необходимая, — рассказал первый заместитель главы Биробиджана Андрей Пивенко . — В первую очередь, это связано с подорожанием топлива, соответственно увеличиваются у перевозчиков издержки. Нынешний тариф в общественном транспорте является экономически невыгодным и его цена ниже себестоимости».

Также рассматривается вопрос введения двухставочного тарифа, сообщает ИА ЕАОMedia. Предполагается, что до 20:00 стоимость проезда будет одной, а после этого времени плата за билет будет другой. Это связано с тем, что в вечерние часы идет снижение пассажиропотока.

Повышение тарифов не скажется на льготниках, рассказали в мэрии. Все взятые на себя обязательства по их перевозкам будут исполняться в полном объеме.