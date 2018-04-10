Ещё
Центробанк требует банкротства «Кредит Экспресса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк требует банкротства «Кредит Экспресса» 

Ростовские Вести 59 минут назад
Фото: Ростовские Вести
Центральный банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области о требовании признать банкротом коммерческий банк «Кредит Экспресс». Данные об этом появились в картотеке суда. Третьим лицом по этому делу также привлечено Агентство по страхованию вкладов. Напомним, ранее ЦБ отозвал у этого банка лицензию. «В деятельности ООО КБ „Кредит Экспресс“ установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — сообщал 15 марта регулятор. Однако несмотря на предписания ЦБ, представители кредитной организации не выполнили необходимых мер по нормализации её финансовой деятельности. Поэтому было принято решение об аннулировании лицензии банка «Кредит Экспресс», головной офис которого находится в Ростове-на-Дону. Дату рассмотрения иска о банкротстве суд пока не назначил.
Ростовские Вести: последние новости
Авиакомпания «Азимут» вошла в число самых доступных перевозчиков с начала года В Ростове-на-Дону осудят главного архитектора города за ущерб в 88 млн рублей Аэропорт «Платов» вошел в топ-10 лучших аэропортов России по версии Skytrax
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии980
Сын Табакова взбесил народ126
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым368
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США230
Сбербанк объяснил, как на нем отразятся санкции535
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение