Центробанк требует банкротства «Кредит Экспресса» 

Центральный банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области о требовании признать банкротом коммерческий банк «Кредит Экспресс». Данные об этом появились в картотеке суда. Третьим лицом по этому делу также привлечено Агентство по страхованию вкладов. Напомним, ранее ЦБ отозвал у этого банка лицензию. «В деятельности ООО КБ „Кредит Экспресс“ установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — сообщал 15 марта регулятор. Однако несмотря на предписания ЦБ, представители кредитной организации не выполнили необходимых мер по нормализации её финансовой деятельности. Поэтому было принято решение об аннулировании лицензии банка «Кредит Экспресс», головной офис которого находится в Ростове-на-Дону. Дату рассмотрения иска о банкротстве суд пока не назначил.