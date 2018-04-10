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В школе иностранных языков «Star Talk» можно консультироваться со скидкой
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В школе иностранных языков «Star Talk» можно консультироваться со скидкой 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Школа иностранных языков «Star Talk» стала партнером системы скидок сайта «ЕжикЕжик», а значит, всем членам клуба ЕжикFamily предоставляется скидка 10% на все консультационные услуги.
Рассказываем обо всем подробно:
1. Что нужно знать о школе «Star Talk»? Школа иностранных языков Star Talk — одна из старейших школ Москвы. Здесь могут учить иностранные языки не только школьники, но и дошкольники. Дети занимаются английским по системе Монтессори —дети клеят, вырезают, рисуют, танцуют и поют, и все это на английском. Дети от 7 до 13 лет могут выбрать для изучения английский или немецкий язык. Старшеклассников готовят к ЕГЭ и ОГЭ. У школы есть несколько филиалов: на «Сухаревской», на «Алексеевской», в «Новогиреево» и в еще на нескольких станциях метро.
2. Что такое система скидок ЕжикFamily и как она работает? Карта ЕжикFamily — это скидочное приложение, которое помогает экономить деньги. Еженедельно сайт «ЕжикЕжик» заключает договора о партнерстве с самыми полезными детскими магазинами, издательствами, музеями, поликлиниками и ресторанами. Как только организация становится партнером сайта, держатели карты ЕжикFamily начинают получать скидки от 10 до 15% на многие услуги при предъявлении виртуальной карты.
3. Как скачать виртуальную карту? Чтобы получить скидку, нужно скачать приложение для Apple или Android, вступить в клуб сайта «Ежик-Ежик» и предъявить на кассе открытую страницу скидок. Кассир просканирует специальный код, и покупатель сможет приобрести товар или услугу по сниженной цене.
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