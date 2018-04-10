Коммунальным войнам конец: россияне будут платить за услуги ЖКХ напрямую

Войнам жильцов с управляющими компаниями придет конец. Президент России подписал закон о прямых платежах за коммунальные услуги, ранее одобренный Госдумой . Раньше оплату за воду, газ и свет жильцы вносили своему субподрядчику — управляющей компании или жилищному товариществу. Он должен был перечислить ее поставщику ресурсов, но на деле деньги исчезали. Как новый закон поможет обезопасить и потребителей, и поставщиков коммунальных услуг, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Жемчугова

Елена Самборская с опаской открывает кран с водой. Три года назад управляющая компания, которая обслуживала ее дом, разорилась. Вслед за этой новостью пришли квитанции на оплату коммунальных услуг, согласно которым за месяц жильцы оказались должны, как за год.

«В одной из платежек у нас, я вам покажу сейчас, стоит потребление воды за месяц — в марте месяце 105 кубических метров», — рассказала женщина.

Показания по счетчикам жильцы отправляли через СМС. Сообщения в управляющей компании каким-то образом потеряли. Оплату за воду начислили по общедомовому счетчику. За три месяца люди оказались должны больше 20 тысяч рублей. Новый субподрядчик долг не только не снял, но и взыскал пени еще на 60 тысяч рублей.

«Я понимаю, что да, может быть, где-то у кого-то какой-то долг может быть, но он же не может стократно вырасти», — отметила Самборская.

Раньше для оплаты коммунальных услуг жильцы заключали договор с управляющей компанией. Она собирала показатели за воду, газ, свет и выставляла счет, далее она должна была перевести собранные средства поставщику услуг. На деле эта цепочка рвалась: деньги похищали, а вслед за ними часто исчезала и сама управляющая компания. В Москве , к примеру, задолженность отдельных субподрядчиков за прошлый год составила более 500 миллионов рублей. Антирейтинг составили в одной из крупнейших ресурсоснабщающих организаций российской столицы. Новый закон должен защитить и поставщиков услуг, и простых потребителей.

Теперь за газ, воду, электричество платить можно напрямую поставщикам услуг. Никаких управляющих компаний. Никаких угроз, что с вас повторно взыщут долг за субподрядчика. Одна беда — слишком много платежек. За каждую услугу будет приходить отдельная.

На прямой способ оплаты переключиться можно по решению суда, если управляющая компания задолжает по оплате более чем за два месяца. Отказаться от ее услуг по сбору платежей могут и сами жильцы, проголосовав на общем собрании. Правда, окончательно распрощаться с организацией все равно не получится.

«Что касается консьержек, содержания лифтового оборудования, уборки помещений, придомовой территории, все это проходит как содержание жилого помещения. За это будет отвечать управляющая организация», — пояснил заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев

Именно этим недовольна пенсионерка из подмосковных Мытищ Любовь Георгиевна. С управляющими компаниями она воюет давно.

Зачисление 13-й квартплаты

Как выявить обман ЖКХ «Дом считается элитным. Мы можем сверху посмотреть на нашу придомовую территорию, у нас даже придомовой территории нет. О какой элитности может идти речь?», — недоумевает пожилая женщина.

Теперь хотя бы один камень преткновения из отношений пенсионерки с субподрядчиком исчезнет. За платежи по коммуналке она будет отвечать лично. Но прежде чем оплачивать гору новых квитанций, решила освежить в памяти Жилищный кодекс. Ведь с новыми правами ответственности у жильцов тоже прибавится.

Размер платы за ЖКХ может быть ограничен до 15% от дохода семьи. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

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