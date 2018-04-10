Ещё
Альфа-Банк ввел моментальный выпуск карт через приложение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альфа-Банк ввел моментальный выпуск карт через приложение 

Газета.Ru 38 минут назад
Клиенты Альфа-Банка получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», говорится в пресс-релизе «Альфа-банка».
Клиенты банка, выпустившие такую карту, имеют возможность снимать наличные и пополнять свой счет с помощью банкоматов, поддерживающую бесконтактную технологию оплаты
"Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту, часы, браслет или смартфон к терминалу. Это быстро, просто и безопасно. Объем платежей по бесконтактным картам и через смартфоны в Альфа-Банке за год увеличился в два раза. Сегодня мы предлагаем клиентам моментальный доступ к инновационной технологии: они смогут расплатиться с помощью смартфона уже через минуту после заказа карты", — прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.
Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, которая позволяет клиентам Альфа-Банка заказать и начать пользоваться необходимой банковской картой менее, чем за минуту, утверждают в кредитной организации. Так, например, клиенты банка могут в несколько кликов оформить и сразу начать пользоваться выгодной картой Cash Back, по которой можно вернуть до 60 000 рублей в год и получить до 6% по накопительному счету
Газета.Ru: последние новости
В ФНС рассказали о самом большом налоге на имущество физлиц в России за 2017 год Минфин намерен снизить порог на беспошлинный ввоз посылок с июля Стало известно, когда в России могут вырасти коммунальные платежи
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148106
Рубль продолжил резкое падение301
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России71
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым756
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд83
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
02:52
Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими
Шоу-бизнес
10:00
Экс— муж отобрал у Ксенофонтовой недвижимость
Шоу-бизнес
08:54
Никита Пресняков выпрыгнул из окна
Шоу-бизнес
01:10
Кассиры в метро заговорят по-новому
Новости Москвы
02:12
Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Шоу-бизнес
01:00
Наргиз рассказала о конфликте с «Первым каналом»
Шоу-бизнес
01:53
Стало известно о последних словах Волчковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение