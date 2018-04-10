Альфа-Банк ввел моментальный выпуск карт через приложение

Клиенты Альфа-Банка получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», говорится в пресс-релизе «Альфа-банка».

Клиенты банка, выпустившие такую карту, имеют возможность снимать наличные и пополнять свой счет с помощью банкоматов, поддерживающую бесконтактную технологию оплаты

"Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту, часы, браслет или смартфон к терминалу. Это быстро, просто и безопасно. Объем платежей по бесконтактным картам и через смартфоны в Альфа-Банке за год увеличился в два раза. Сегодня мы предлагаем клиентам моментальный доступ к инновационной технологии: они смогут расплатиться с помощью смартфона уже через минуту после заказа карты", — прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач

Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, которая позволяет клиентам Альфа-Банка заказать и начать пользоваться необходимой банковской картой менее, чем за минуту, утверждают в кредитной организации. Так, например, клиенты банка могут в несколько кликов оформить и сразу начать пользоваться выгодной картой Cash Back, по которой можно вернуть до 60 000 рублей в год и получить до 6% по накопительному счету