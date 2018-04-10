Объём операций по банковским картам в России удвоился за последние 5 лет

Одновременно, российские граждане стали реже пользоваться банкоматами для получения наличных. В настоящее время безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота. Ожидается, что в ближайшие годы их доля превысит 50%.