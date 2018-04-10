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Объём операций по банковским картам в России удвоился за последние 5 лет
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Объём операций по банковским картам в России удвоился за последние 5 лет 

Говорит Москва 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Одновременно, российские граждане стали реже пользоваться банкоматами для получения наличных. В настоящее время безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота. Ожидается, что в ближайшие годы их доля превысит 50%.
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В России запускается система tax free Швейцарская банкнота признана самой красивой в мире СМИ сообщили о попытках обманутых вкладчиков взыскать с Мавроди более 1 млрд руб.
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