Дальневосточных покупателей подержанных машин могут освободить от налогов

Авторы поправок в Налоговый кодекс предлагают ввести «имущественный налоговый вычет на приобретение, ввоз и таможенное оформление бывших в употреблении автомобилей для личного пользования на Дальнем Востоке». Предполагается, что воспользоваться льготами смогут только граждане РФ , постоянно проживающие на территории ДФО и декларирующие там свои доходы, и не чаще одного раза в 5 лет после регистрации приобретенного транспортного средства в ГИБДД . Это ограничение позволит избежать массовых спекуляций на вторичном рынке автомобилей.

Один из авторов инициативы, депутат от Приморья Андрей Андрейченко, так комментирует необходимость льгот для дальневосточных автомобилистов, цитата с официального сайта ЛДПР:

Даже если случится чудо и депутатам ЛДПР удастся протащить свой закон через Госдуму, вряд ли граждане со всей России начнут паковать вещи и мигрировать на Дальний Восток ради льготной покупки старой иномарки. Но местные автомобилисты парламентариям, безусловно, скажут спасибо.

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