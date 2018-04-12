Ещё
Дальневосточных покупателей подержанных машин могут освободить от налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда ждать атаки Трампа
Когда ждать атаки Трампа

Дальневосточных покупателей подержанных машин могут освободить от налогов 

За рулем 53 минуты назад
Авторы поправок в Налоговый кодекс предлагают ввести «имущественный налоговый вычет на приобретение, ввоз и таможенное оформление бывших в употреблении автомобилей для личного пользования на Дальнем Востоке». Предполагается, что воспользоваться льготами смогут только граждане РФ, постоянно проживающие на территории ДФО и декларирующие там свои доходы, и не чаще одного раза в 5 лет после регистрации приобретенного транспортного средства в ГИБДД. Это ограничение позволит избежать массовых спекуляций на вторичном рынке автомобилей.
Один из авторов инициативы, депутат от Приморья Андрей Андрейченко, так комментирует необходимость льгот для дальневосточных автомобилистов, цитата с официального сайта ЛДПР:
Даже если случится чудо и депутатам ЛДПР удастся протащить свой закон через Госдуму, вряд ли граждане со всей России начнут паковать вещи и мигрировать на Дальний Восток ради льготной покупки старой иномарки. Но местные автомобилисты парламентариям, безусловно, скажут спасибо.
Это неполный текст новости
За рулем: последние новости
Что чаще всего ищут в Яндекс.Картах? Автотемы тоже не редкость! Ветераны просят помочь деньгами на строительство моста в Крым Мара хочет вернуться за руль с помощью Путина
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля136
«РФ понесет от американцев большой ущерб»933
Российские корабли исчезли с базы Тартус710
США рассказали о возможности удара по военным РФ197
Что происходит с рублем51
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение