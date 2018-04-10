Блокировка счетов бизнеса: коррупция победила закон?

Банковская блокировка счетов предпринимателей. Как банки и компании решают проблему между собой? Омбудсмен Борис Титов ранее предлагал не замораживать операции до 5 млн рублей. Речь идет о законе об отмывании средств и о финансировании терроризма. Тему активно обсуждают с прошлого лета, и за это время банки и бизнесмены научились договариваться.

Казалось бы, какая связь между экологией и финансированием терроризма? Банку найти ее очень просто. Владелец производителя экологического оборудования Юрий рассказывает, как его банк однажды потребовал кипу бумаг: финансовые документы, штатное расписание, налоговые платежки и договор аренды. Бизнесмен спросили, где происходит сборка оборудования и про детали контрактов с заказчиками, что, кстати, коммерческая тайна, но иначе грозила блокировка счета. Документы предоставили, говорит предприниматель. И тут менеджер банка сделал предложение, от которого не стоит отказываться.

Юрий, предприниматель: «Намекнул, а не хотите ли вы разместить депозит, 6,6 годовых? Я там посчитал дебет с кредитом, понятное дело, это, в принципе, неинтересно — замораживать свои собственные денежные средства. Мне дали понять, что вам лучше разместить депозит, служба безопасности все-таки рассмотрит это как дружественный шаг в нашу сторону. Я ему говорю: „Уважаемый, у меня честно заработанные денежные средства, я не получаю их каким-то незаконным, преступным путем, а работаю, произвожу оборудование, и так далее, и тому подобное“. А он говорит: „Мы понимаем все, но нам хотелось бы, конечно, вот…“

Особенно страдают импортеры. Они ведь перечисляют средства за границу. Для банков это, как красная тряпка. А почему вы расплачиваетесь с чехами евро, а не кронами? А почему у вашего перевозчика нет сайта? Отвечать „потому что“ лучше не стоит. Банки, правда, и сами жалуются, что исполнять закон крайне тяжело, слишком размыты его требования. Зато неплохо себя чувствуют менеджеры. Транзакция заблокирована, заказ срывается. Но подозрение банка можно рассеять, если поделиться с сотрудником. Явление существует, подтверждает председатель правления Союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев, председатель правления Союза предприятий зообизнеса: „Конечно, это имеет место, потому что на каждом этапе, на каждом уровне банковских сотрудников все перестраховываются. В таких условиях очень большой соблазн для участников в этом плане со стороны банка и бизнеса как-то пытаться договариваться, уговаривать и так далее. То есть имеют место такие злоупотребления со стороны самых, что называется, рядовых сотрудников банка“.

Только в прошлом году банки заблокировали сотни тысяч расчетных счетов предпринимателей. В марте самарские бизнесмены пожаловались на блокировку счетов Владимиру Путину . Он поручил разработать поправки к закону. Страдают в основном малые и средние предприятия. Блокировка нередко синоним разорения. Но эти небольшие компании обслуживают крупный бизнес. В РСПП недавно подготовили предложение: пусть проверкой клиентов занимаются не сами банки, а сторонняя организация.

Александр Мурычев , первый исполнительный вице-президент РСПП: „Некую организацию, где есть компетентные специалисты, где есть скоринг какой-то, по которому можно было бы, в принципе, давать оценку, что этот клиент вполне нормальный. Банку дается ответ, что с этим клиентом можно иметь дело и, так сказать, процедура его обслуживания вполне прозрачная, есть бюро кредитных историй“.