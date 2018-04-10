Система tax free для возврата НДС иностранцам начинает работу в России в тестовом режиме

Красногорске. МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Система tax free, позволяющая иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России , запускается с 10 апреля в тестовом режиме в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге

Начиная с этого времени постепенно будет расширяться список городов, где можно будет воспользоваться возвратом НДС с покупок. По замыслу Минпромторга РФ , к концу года tax free будет запущена на всей территории России.

Инициированный правительством закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров Госдума приняла еще в прошлом году. Вступил в силу закон с 1 января 2018 года.

Речь идет о введении в России так называемой системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз , возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ. Для этого в Налоговый кодекс была включена новая статья, устанавливающая возможность такой компенсации.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечалось, что введение системы влечет дополнительные расходы федерального бюджета в 150-200 млн рублей в год. Кроме того, расходы несет и Федеральная таможенная служба . По словам главы ФТС Владимира Булавина, на эти цели зарезервировано порядка 46 млн рублей. Расходы Федеральной налоговой службы составят 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.

Компенсация расходов федерального бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока из дальнего зарубежья и роста объема розничного товарооборота. По слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова , система в любом случае будет выгодна для бюджета.

Что потребуется для возврата НДС Согласно закону, возврат налога можно осуществить с покупки на сумму не менее 10 тысяч рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным — 10-12%. При совершении покупки иностранцу необходимо будет получить документ — чек tax free (с учетом НДС). Впоследствии чек, сам товар, а также паспорт нужно будет предоставить в аэропорту оператору tax free. По итогам проверки таможенники поставят соответствующую отметку. Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту. Предоставлять данные в налоговую службу будет сам оператор уже без участия туриста.

Чтобы помочь клиентам, участники проекта должны подготовить информационные буклеты о системе tax free для покупателей на трех языках — русском, английском и китайском.

Магазины, чтобы участвовать в системе tax free, должны быть включены в утвержденный Минпромторгом России перечень. Министерство начало прием заявок от магазинов на участие в проекте в конце апреля.

В дальнейшем система начнет работу в Краснодаре , других городах, прежде всего городах — участниках чемпионата мира по футболу, и далее — по всей России. В целом временный порядок по tax free будет действовать до 1 октября 2018 года, пока не будет разработана автоматизированная система обмена информацией в этой сфере.