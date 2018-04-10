Правительство раскритиковало идею обязать все онлайн-магазины принимать карты «Мир»

Правительство дало отрицательный отзыв на внесенный в декабре законопроект, обязывающий все интернет-магазины принимать отечественную карту «Мир».

С октября 2017 г. «Мир» должны принимать магазины с выручкой более 40 млн руб. в год. Если магазин и так принимает карты, то вне зависимости от оборотов он должен работать и с «Миром».

Авторы проекта согласились с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющей крупнейшие интернет-магазины. Она в 2017 г. предложила обязать принимать «Мир» даже самых маленьких интернет-продавцов. На рынке много недобросовестных предпринимателей, не платящих налогов и сборов, писала ассоциация министру финансов Антону Силуанову , а, поскольку они принимают только наличные, отследить работу таких магазинов непросто. У них нет физических точек продаж, они используют поддельные кассовые аппараты и их выручка нигде не фиксируется, говорилось в письме.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты указывали, что доля микропредприятий в интернет-торговле в зависимости от отрасли составляет 50–80%, поэтому потребитель лишен возможности оплачивать товары и услуги национальной картой.

Если какой-то магазин решит принимать к оплате «Мир», он, скорее всего, начнет работу и с остальными картами: международные Visa и Masterсard намного более распространены.

Правительство в отзыве (размещен в системе «Законотворчество») указывает на то, что законопроект дискриминирует интернет-продавцов, поскольку у их конкурентов, работающих офлайн, обязанности принимать карты нет (об этом говорится и в заключении правового управления). Интернет-продавцам придется закладывать расходы на организацию безналичной оплаты в стоимость своих товаров. Также законопроект не устанавливает, обязаны ли принимать «Мир» только российские или еще и зарубежные интернет-торговцы, говорится в отзыве.

Обязанность интернет-магазинов принимать карты платежной системы «Мир» никак не дискриминирует интернет-продавцов, считает президент АКИТ Алексей Федоров . Площадки, которые отказывают покупателю в приеме таких карт, не позволяют совершить предоплату или покупку удобным способом, что нарушает право потребителя на равные условия, независимые от способа оплаты, объясняет он. Среди других его аргументов то, что «Мир» — это национальная платежная система, которую нужно активно интегрировать в интернет-торговлю.

«Мы учтем замечания правительства, — обещает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , соавтор законопроекта. — Также мы хотим распространить требования по приему не только карт «Мир», но и других платежных систем, в частности Visa и Mastercard. Также хотим снизить порог для всех магазинов, начиная с которого они должны принимать карты».

Новый порог выручки, начиная с которого будет необходимо принимать «Мир», пока обсуждается, сказал Аксаков. По его словам, проект может быть принят в весеннюю сессию.

«Еще один вопрос, над которым будем думать, — это снижение тарифов за прием карт, на наш взгляд, они довольно высоки, сейчас ждем ответа ФАС », — сказал Аксаков. АКИТ и Ассоциация компаний розничной торговли попросили ЦБ , единственного владельца платежной системы «Мир», инициировать законодательное регулирование межбанковской комиссии в системе. От этой комиссии (сколько банк, обслуживающий торговую точку, платит банку, выпустившему карту) зависит стоимость обслуживания карт для магазина. Тогда ЦБ заявлял, что введение регулирования на тарифы межбанковских платежей по картам «Мир» нецелесообразно и может исказить конкуренцию (цитаты по ТАСС ).

Представители ЦБ и «Мира» на запрос не ответили.