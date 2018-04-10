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Россиянам упростят перевод денег с карты на карту
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СМИ: Visa и Mastercard хотят запустить в России сервис переводов с карты на карту 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Сейчас переводы возможны лишь между клиентами одного банка, пишут «Ведомости». Visa и Mastercard хотят дать возможность переводить деньги между картами всех банков, которые подключатся к сервису.
Международные платежные системы Visa и Mastercard готовятся запустить в России сервис переводов с карты на карту. Для этого достаточно будет ввести лишь номер телефона получателя средств. Об этом «Ведомостям» рассказали два банкира, которым поступило предложение подключиться к платформам.
По их словам, каждая из систем создает свой сервис, но суть одна и та же: выпустивший карту банк передает в специальное хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты. Для перевода отправителю достаточно ввести лишь мобильный получателя, а дальше система сама подставляет номер карты. В хранилище как Visa, так и Mastercard можно будет передать связку номеров телефонов с картами любых платежных систем, указывают собеседники «Ведомостей». Сейчас ряд банков предлагают своим клиентам переводы по номеру телефона, а самый большой по числу пользователей сервис — «Сбербанк онлайн». Но такие переводы возможны лишь между клиентами одного банка. Решения Visa и Mastercard должны дать возможность переводить деньги между картами всех банков, которые подключатся к сервису.
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