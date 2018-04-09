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Столица первой начинает возвращать туристам налог на добавленную стоимость
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Столица первой начинает возвращать туристам налог на добавленную стоимость 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
10 апреля в столице начинает работать система tax free — возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) туристам-нерезидентам. Первые точки компенсации откроются в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».
С 10 апреля гости столицы, прилетевшие из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), смогут получить возмещение уплаченного НДС. Компенсировать часть потраченных денег им будут в аэропортах при вылете из страны в специальных кассах tax free. На время чемпионата мира по футболу система заработает и в остальных городах, где пройдут матчи мирового первенства. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее десяти тысяч рублей с учетом налога и оформить на покупки чеки в торговых точках. Их и предъявляют для получения возмещения. При этом возврат НДС (18 процентов. — «ВМ») будет неполным — 10–12 процентов. Возмещение можно получить только по приобретении товаров в тех магазинах, которые подключены к системе. В первую очередь это крупные торговые центры.
— С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки, — ранее обещал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Как признают в ведомстве, есть неизбежные организационные сложности: так, разъяснения по возврату товаров в новой системе будут готовы только к 13 апреля, тогда же появятся необходимые буклеты на русском, английском и китайском языках с разъяснениями очередности действий покупателей. А розничные магазины вообще готовятся к работе в системе только с 15 апреля.
— Присоединение к этой системе не даст регионам прямых доходов в виде налогов, — пояснил «ВМ» экономист Никита Кричевский. — Но она приводит к росту товарооборота, развитию торговли. Здесь Россия следует в русле развития рынков. Стоит ждать, что сначала система будет допускать сбои, это происходило везде, в том числе в Западной Европе.
В пилотном режиме запуск системы отработают в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. До октября система будет работать только с бумажными чеками, а с начала октября и с электронными. С 31 декабря систему планируют распространить по всей стране.
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