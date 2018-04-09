Сотрудники ТЦСО «Сокольники» оказали порядка трех тысяч услуг разовой социальной помощи

Жителям районов Сокольники, Преображенское, Соколиная гора, Метрогородок и Богородское в течение года оказали 2963 услуги разовой социальной помощи.

При содействии сотрудников мобильной помощи ТЦСО «Сокольники», 89 человек получили социальную поддержку. Среди них: 1 инвалид, 2 участника войны, 3 инвалида войны, 12 тружеников тыла, 2 вдовы ветеранов и инвалидов войны, 1 семья с детьми-инвалидами, 58 инвалидов и 10 пенсионеров.

В числе предоставленных услуг: покупка и доставка на дом продуктов питания и горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, медицинских препаратов и изделий, содействие в оплате за пользование жильём, коммунальные услуги, услуги связи, оказание санитарно-гигиенических услуг.

Жителям районов оказали содействие в получении медицинской помощи, проведении медико-социальной экспертизы, реабилитационных медицинских и социальных мероприятий, госпитализации, оформлении документов и получении мер социальной поддержки.