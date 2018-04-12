Ещё
Стало известно о завышении цен в гостиницах перед ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор рассказал о завышении цен в гостиницах перед ЧМ-2018 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Роспотребнадзор сообщил о выявлении 561 случая завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу и 113 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении квалификации, сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, по состоянию на 9 апреля 2018 года проверены 12 тысяч 414 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в городах, где будут проводиться соревнования чемпионата мира по футболу.
"В целом было выявлено 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, проведено 1184 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1499 дел об административных правонарушениях, в суд поданы 173 иска. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила около шести миллионов рублей.
Уточняется, что ведомством также выдано 187 предостережений. Суды приняли два положительных решения в пользу Роспотребнадзора в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Волгоградской области заключено два мировых соглашения.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
РИА Новости: последние новости
Аналитики назвали самые доходные в России профессии Медведев рассказал о пенсии своей бабушки Дума может ограничить максимальную долю расходов семьи на оплату услуг ЖКХ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля66
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус472
«РФ понесет от американцев большой ущерб»598
США рассказали о возможности удара по военным РФ123
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США17
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение