Стало известно о завышении цен в гостиницах перед ЧМ

Роспотребнадзор рассказал о завышении цен в гостиницах перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор сообщил о выявлении 561 случая завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу и 113 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении квалификации, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, по состоянию на 9 апреля 2018 года проверены 12 тысяч 414 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в городах, где будут проводиться соревнования чемпионата мира по футболу.

"В целом было выявлено 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проведено 1184 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1499 дел об административных правонарушениях, в суд поданы 173 иска. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила около шести миллионов рублей.

Уточняется, что ведомством также выдано 187 предостережений. Суды приняли два положительных решения в пользу Роспотребнадзора в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Волгоградской области заключено два мировых соглашения.