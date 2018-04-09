Россияне сэкономили 180 млрд рублей на налоговых вычетах

Было предоставлено 7,2 миллиона вычетов. Более 5 миллионов вычетов — имущественные. Например, за приобретенное жилье, в том числе в ипотеку. Компенсировать можно как стоимость жилья, так и банковские проценты в пределах уплаченного налога. Соцвычеты россияне получили 1,9 миллиона. Например, это вычеты по лечению, на обучение, по договорам добровольного личного страхования или по пенсионным и страховым взносам.

А с этого года появились новые налоговые вычеты. Можно вернуть уплаченный налог с доходов от продажи (погашения) ценных бумаг, если они находились в собственности более трех лет, сообщили в ФНС. И вычет за оплату независимой оценки своей квалификации.

Для получения вычета нужно подать декларацию. Налог, уплаченный за прошлые годы, будет возвращаться на счет. Если же вычет представляется за текущий период, налог просто не будет удерживаться из дохода за счет снижения налогооблагаемой базы.