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Россияне сэкономили 180 млрд рублей на налоговых вычетах
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Россияне сэкономили 180 млрд рублей на налоговых вычетах 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Было предоставлено 7,2 миллиона вычетов. Более 5 миллионов вычетов — имущественные. Например, за приобретенное жилье, в том числе в ипотеку. Компенсировать можно как стоимость жилья, так и банковские проценты в пределах уплаченного налога. Соцвычеты россияне получили 1,9 миллиона. Например, это вычеты по лечению, на обучение, по договорам добровольного личного страхования или по пенсионным и страховым взносам.
Лидируют по количеству предоставленных вычетов Московская область 248,3 тысячи, Москва — 296,6 тысячи, Свердловская область — 294,4 тысячи вычетов, Татарстан — 292 тысячи и Петербург — 254,1 тысячи вычетов. Немалую роль тут играет информированность населения. О вычетах рассказывает и налоговая служба, и СМИ, отмечает замдиректора палаты налоговых консультантов Ирина Давидовская. Есть и другие факторы. «На рост имущественных вычетов влияет их существенный размер. К тому же с 2014 года семьи получили возможность оформить вычет в более крупном размере, если покупали жилье в общую собственность», — поясняет эксперт.
А с этого года появились новые налоговые вычеты. Можно вернуть уплаченный налог с доходов от продажи (погашения) ценных бумаг, если они находились в собственности более трех лет, сообщили в ФНС. И вычет за оплату независимой оценки своей квалификации.
Для получения вычета нужно подать декларацию. Налог, уплаченный за прошлые годы, будет возвращаться на счет. Если же вычет представляется за текущий период, налог просто не будет удерживаться из дохода за счет снижения налогооблагаемой базы.
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