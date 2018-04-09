Ещё
Минфин намерен снизить порог на беспошлинный ввоз посылок с июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин намерен снизить порог на беспошлинный ввоз посылок с июля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Минфин предлагает установить порог беспошлинного ввоза посылок в Россию на уровне €500 на одного человека в месяц уже с 1 июля 2018 года.
Проект постановления, разработанный Минфином, «Об установлении стоимостных, весовых и (или) количественных норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов» опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
С января 2019 года порог беспошлинного ввоза предлагается установить на уровне €200.
В проекте постановления также предлагается оставить норму совокупной массы ввозимых товаров на уровне 31 кг в месяц.
Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы предусмотрено понижение нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, в том числе и посредством международных почтовых отправлений, с нынешних €1000 до €500 в 2019 году и €200 в 2020-м.
Газета.Ru: последние новости
Путин одобрил закон о прямых расчетах в ЖКХ "Известия": в 2017 году россияне сэкономили на налогах 182 млрд рублей Стало известно, сколько нужно денег российской семье для нормальной жизни
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ60
Сбербанк выступил с заявлением471
Дело Скрипаля завернуло в Сирию223
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече84
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1209
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение