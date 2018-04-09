Минфин намерен снизить порог на беспошлинный ввоз посылок с июля

Минфин предлагает установить порог беспошлинного ввоза посылок в Россию на уровне €500 на одного человека в месяц уже с 1 июля 2018 года.

Проект постановления, разработанный Минфином, «Об установлении стоимостных, весовых и (или) количественных норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов» опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

С января 2019 года порог беспошлинного ввоза предлагается установить на уровне €200.

В проекте постановления также предлагается оставить норму совокупной массы ввозимых товаров на уровне 31 кг в месяц.

Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы предусмотрено понижение нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, в том числе и посредством международных почтовых отправлений, с нынешних €1000 до €500 в 2019 году и €200 в 2020-м.