Судят чиновницу ФНС, продавшую служебную информацию почти на 10 млн руб.

Тюменской области перед судом предстанет налоговая чиновница, продававшая служебную информацию, которая помогала предпринимателям минимизировать налоговые издержки. Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ИФНС-3 по Тюмени по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, осенью 2014 года инспектор во время налоговой проверки познакомилась с директором консалтинговой компании, оказывавшей услуги в области бухучета, налогообложения, управления и права. Женщины подружились, и чиновница стала делиться с новой знакомой служебной информацией, которую та использовала в интересах клиентов для устранения нарушений в их бухгалтерии, способных повлиять на размер налоговых отчислений.

В дальнейшем сотрудница ИФНС стала предоставлять своей знакомой информацию за вознаграждение. В частности, она сообщала, какие предприятия стоят в плане выездных налоговых проверок, сведения о предпроверочных анализах данных налогоплательщиков с различными рабочими конспектами и схемами выявленных налоговых нарушений и т. д.