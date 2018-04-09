Судят чиновницу ФНС, продавшую служебную информацию почти на 10 млн руб. 

В Тюменской области перед судом предстанет налоговая чиновница, продававшая служебную информацию, которая помогала предпринимателям минимизировать налоговые издержки. Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ИФНС-3 по Тюмени по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, осенью 2014 года инспектор во время налоговой проверки познакомилась с директором консалтинговой компании, оказывавшей услуги в области бухучета, налогообложения, управления и права. Женщины подружились, и чиновница стала делиться с новой знакомой служебной информацией, которую та использовала в интересах клиентов для устранения нарушений в их бухгалтерии, способных повлиять на размер налоговых отчислений.
В дальнейшем сотрудница ИФНС стала предоставлять своей знакомой информацию за вознаграждение. В частности, она сообщала, какие предприятия стоят в плане выездных налоговых проверок, сведения о предпроверочных анализах данных налогоплательщиков с различными рабочими конспектами и схемами выявленных налоговых нарушений и т. д.
За неполных два года чиновнице было уплачено 9,5 млн руб. В ноябре 2016 года она была задержана с поличным оперативниками областного УФСБ. Сейчас в ожидании суда сотрудница ИФНС находится под домашним арестом.