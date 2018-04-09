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Пенсионный фонд пояснил, почему не у всех выросли пенсии с 1 апреля
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Пенсионный фонд пояснил, почему не у всех выросли пенсии с 1 апреля 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Индексацию не почувствовали граждане, получающие федеральную социальную доплату к пенсии.
Пенсионный фонд Карелии объяснил, почему у некоторых жителей Карелии пенсия не увеличилась после индексации.
С таким вопросом в ОПФР по Карелии стали обращаться получатели социальных пенсий. Напомним, с 1 апреля в России была проведена индексация социальных пенсий на 2,9%. Однако некоторые граждане получили в апреле ту же сумму, что и до повышения. Это связано с тем, что фактический размер социальной пенсии этих граждан ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в Республике Карелия, и они получают федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии, которая «дотягивает» пенсию до уровня прожиточного минимума пенсионера.
Обращаем ваше внимание, что данную доплату получают только неработающие граждане.
При повышении социальной пенсии на 2,9% доплата (ФСД) была пересмотрена в сторону уменьшения, но таким образом, чтобы общий размер пенсии по-прежнему был не ниже установленного прожиточного минимума пенсионера.
Законами Республики Карелия величина прожиточного минимума пенсионера для расчета федеральной социальной доплаты на 2017 год была установлена в размере 8803 рубля, а на 2018 год в размере 8726 рублей.
Гражданам, которым федеральная социальная доплата установлена по состоянию на 31.12.2017, выплата будет осуществляться из расчета прожиточного минимума 8803 рубля, а тем гражданам, которым федеральная социальная доплата будет назначена начиная с 01.01.2018 года, она будет выплачиваться из расчета прожиточного минимума, установленного на 2018 год — 8726 рублей.
На сегодняшний день в Карелии федеральную социальную доплату получают более 12 тысяч неработающих пенсионеров.
Чтобы узнать точный размер пенсии, нужно обратиться в клиентскую службу ПФР. Там же можно зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы затем получать всю информацию прямо из дома, через личный кабинет на сайте ПФР.
По материалам: ptzgovorit.ru
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