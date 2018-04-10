Восточный Банк предлагает премиальные версии трех своих кредитных карт с сash back

Восточный Банк выпустил «Карту Сashback», «Карту путешественника» и «Автокарту» в категории Gold. Теперь клиент банка, подтвердивший стабильный ежемесячный доход в течение последних трех месяцев, может получить премиальную версию самых популярных кредиток в линейке «Восточного», отмечается в сообщении банка.

В числе преимуществ карт категории Gold названы бесплатное годовое обслуживание и пониженная процентная ставка: от 24% по безналичным операциям. По картам Gold клиенту также предоставляется расширенный кредитный лимит — до 300 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

Подтвердить доход для оформления премиальной карты можно любым удобным способом: помимо стандартной справки 2-НДФЛ или справки о доходах по форме банка можно представить выписку из банка «Восточный» по зарплатному счету либо выписку по счету стороннего банка за последние шесть месяцев с оборотами по счету не менее 20 тыс. рублей в месяц, загранпаспорт со штампами паспортного контроля, подтверждающими факт поездки за рубеж в течение последних 12 месяцев, или оригинал паспорта транспортного средства либо свидетельство о регистрации автомобиля на имя клиента.

Бонусные программы по кредиткам «Карта Сashback», «Карта путешественника», «Автокарта» категории Gold сохраняются без изменений. Так, обладатели «Карты Сashback» могут получить повышенный cash back в размере 5% по трем выделенным категориям (категории изменяются каждые три месяца и зависят от сезонного спроса). Держателям «Карт путешественника», помимо повышенного cash back в размере 5% за покупку авиабилетов и бронирование отелей, начисляются бонусные мили за все расходы по карте. Милями затем можно оплатить расходы, связанные с поездками: авиабилеты, проживание в гостиницах и аренду автомобиля. Автолюбителям подойдет «Автокарта» с повышенным cash back в размере 3% за все платежи на АЗС.

«Выпуск самых популярных кредитных карт с кешбэком в премиальной категории Gold стал логичным шагом в развитии продуктовой линейки банка «Восточный». Мы постоянно совершенствуем существующие продукты, предлагая своим клиентам улучшенные условия. Теперь наши клиенты могут пользоваться большим кредитным лимитом по выгодным условиям», — комментирует директор по розничному бизнесу Восточного Банка Алексей Крейтор.

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