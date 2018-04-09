Тинькофф Банк продолжает выпуск премиальных карт

Тинькофф Банк приступил к выпуску премиальных карт Mastercard Black Edition «Tinkoff Black» (дебетовая) и «All Airlines» (дебетовая и кредитная).

Карты Black Edition позволяют получать больше бонусов и кешбэка за счет увеличения лимитов их начисления. Помимо этого, по премиальным картам лучше условия по снятию и внесению наличных, а также переводам по номеру карты.

Бесплатное годовое обслуживание карт возможно при поддержании на счетах в банке (вклады, накопительные, карточные, брокерские счета) совокупного остатка свыше 3 млн рублей и/или совершении покупок по всем картам банка на сумму от 200 тыс. рублей в месяц.

Вместе с персональным обслуживанием держателям новых карт предоставляется консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах (два бесплатных посещения в месяц), премиальное страхование в путешествиях для семьи (до пяти человек). Страховка действует по всему миру и покрывает расходы до 100 тыс. долларов, распространяется, в том числе, на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд).

Екатерина Марцукова. «Это не первые премиальные карты, предлагаемые банком. Так, карты «Азбука Вкуса» и « S7 » тоже выпускаются в категории Black Edition», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру

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