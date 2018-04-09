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В России предложили снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500
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В России предложили снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 

RT на русском 1 час назад
Министерство финансов России предложило снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 с 1 июля 2018 года.
Как сообщают «Известия», это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, такие меры позволят формировать равные условия импорта товаров, обеспечат необходимый уровень администрирования соответствующих платежей, поддержат отечественное производство товаров.
В проекте постановления также предлагают сохранить норму совокупной массы ввозимых товаров на уровне 31 кг в месяц, передаёт «Газета.Ru».
В 2017 году в АКИТ объяснили, зачем нужен номер налогоплательщика при заказе из-за границы.
RT на русском: последние новости
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