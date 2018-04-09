Порог беспошлинной интернет-торговли могут снизить

Порог беспошлинной интернет-торговли может снизиться уже с 1 июля текущего года. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин России

На сегодняшний день порог беспошлинной интернет-торговли составляет 1000 евро. Минфин предлагает к 1 июля 2018 года снизить его до 500 долларов, а к 2019 году — до 200 долларов.

По мнению министерства, снижение этого порога должно уравнять трансграничную интернет-торговлю с обычной и поддержать отечественное производство товаров.