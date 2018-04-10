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Для предпринимателей на ПСН появилась форма уведомления для применения вычета по ККТ
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Для предпринимателей на ПСН появилась форма уведомления для применения вычета по ККТ 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
Те предприниматели, которые уже позаботились о приобретении кассовой техники, смогут получить вычет на ее покупку.
Для этого нужно подать в ИФНС специально разработанное уведомление.
Размер вычета ограничен 18 тыс. рублей.
Причем, в эту сумму могут быть включены:
расходы на приобретение кассы; фискального накопителя; ПО; затраты на сопутствующие работы и услуги по установке и подключению техники.
Аппаратов может быть приобретено несколько — вычет будет предоставлен за каждый экземпляр ККТ.
Особенность формы в том, что подать ее можно только в письменном виде.
Впрочем, инспекторы примут и произвольную форму уведомления.
Главное, чтобы в ней содержалась информация, предусмотренная ст. 2 ФЗ от 27.11.2017 № 349.
Письмо ФНС от 04.04.2018 № СД-4-3/6343@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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