Для предпринимателей на ПСН появилась форма уведомления для применения вычета по ККТ

Те предприниматели, которые уже позаботились о приобретении кассовой техники, смогут получить вычет на ее покупку.

Для этого нужно подать в ИФНС специально разработанное уведомление.

Размер вычета ограничен 18 тыс. рублей.

Причем, в эту сумму могут быть включены:

расходы на приобретение кассы; фискального накопителя; ПО; затраты на сопутствующие работы и услуги по установке и подключению техники.

Аппаратов может быть приобретено несколько — вычет будет предоставлен за каждый экземпляр ККТ.

Особенность формы в том, что подать ее можно только в письменном виде.

Впрочем, инспекторы примут и произвольную форму уведомления.

Главное, чтобы в ней содержалась информация, предусмотренная ст. 2 ФЗ от 27.11.2017 № 349.

Письмо ФНС от 04.04.2018 № СД-4-3/6343@

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