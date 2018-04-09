Пользователи социальной карты москвича получат скидку при посещении парка «Зарядье» 

Держатели социальной карты посетить аттракционы по льготной цене без предъявления подтверждающих документов.
При предъявлении социальной карты жители столицы смогут получить скидку 20 процентов во время посещения медиакомплексов «Полет» и «Машина времени», а также подземного музея парка «Зарядье».
— Также льготы действуют на занятия в Заповедном посольстве и посещение Флорариума, — уточнили в пресс-службе московского Департамента информационных технологий.
Стоимость посещения медиакомплекса «Машина времени» для пожилых москвичей и многодетных составит 480 рублей, а «Полета» — 640 рублей. Дети в возрасте от 6 до 14 лет могут приобрести билеты в указанные медиакомплексы за 150 рублей, а подростков от 14 до 18 лет — за 300 и 400 рублей. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II групп и детей-инвалидов вход теперь стал бесплатным. Указанные цены действуют и при предъявлении социальной карты соответствующими категориями граждан, передает ТАСС.
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