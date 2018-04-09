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Пользователи социальной карты москвича получат скидку при посещении парка «Зарядье»
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Пользователи социальной карты москвича получат скидку при посещении парка «Зарядье» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Держатели социальной карты посетить аттракционы по льготной цене без предъявления подтверждающих документов.
При предъявлении социальной карты жители столицы смогут получить скидку 20 процентов во время посещения медиакомплексов «Полет» и «Машина времени», а также подземного музея парка «Зарядье».
— Также льготы действуют на занятия в Заповедном посольстве и посещение Флорариума, — уточнили в пресс-службе московского Департамента информационных технологий.
Стоимость посещения медиакомплекса «Машина времени» для пожилых москвичей и многодетных составит 480 рублей, а «Полета» — 640 рублей. Дети в возрасте от 6 до 14 лет могут приобрести билеты в указанные медиакомплексы за 150 рублей, а подростков от 14 до 18 лет — за 300 и 400 рублей. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II групп и детей-инвалидов вход теперь стал бесплатным. Указанные цены действуют и при предъявлении социальной карты соответствующими категориями граждан, передает ТАСС.
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