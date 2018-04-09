ФНС: поправки в Кодексе запутали ситуацию со ставками по имущественному налогу

ФНС РФ рассказала об особенностях расчета имущественного налога в отношении частей жилого дома, стоимость которых определяется по кадастровой стоимости.

Ссылаясь на нормы ЖК РФ , чиновники пишут, что указанный объект имущества относится к жилым помещениям, а владельцы таких помещений несут обязанности по их содержанию. Регистрационное законодательство РФ допускает внесение в ЕГРН записей о частях жилых домов, а НК РФ предусматривает расчет налога на имущество физлиц на основании этих данных, полученных от государственных органов регистрации и кадастра.

Порядок заполнения сведений о недвижимости, утвержденный Приказом ФНС РФ от 10.04.2017 № ММВ-7-21/302@, предусматривает отдельный код для части жилого дома — 002002002001, а вот нормы НК РФ в части установления ставок, вычетов и льгот для такого объекта классификации не содержат.

С начала 2018 года, сообщают специалисты налоговой службы, в НК РФ действуют поправки, установившие максимальную ставку налога для жилых комнат величиной 0,1 процента.

В связи с этим чиновники считают, что в Кодексе необходимо предусмотреть особенности налогообложения для частей жилых домов и квартир. Так, например, содержание ст. 407 НК РФ запрещает применение льгот к объектам такого имущества.

До новых поправок специалисты ведомства рекомендуют инспекторам при учете данных о правах на части жилого помещения относить такую недвижимость к «прочим объектам налогообложения» в целях определения ставки налогообложения, за исключением случаев применения муниципального законодательства.