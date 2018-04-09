ФНС: поправки в Кодексе запутали ситуацию со ставками по имущественному налогу 

ФНС РФ рассказала об особенностях расчета имущественного налога в отношении частей жилого дома, стоимость которых определяется по кадастровой стоимости.
Ссылаясь на нормы ЖК РФ, чиновники пишут, что указанный объект имущества относится к жилым помещениям, а владельцы таких помещений несут обязанности по их содержанию. Регистрационное законодательство РФ допускает внесение в ЕГРН записей о частях жилых домов, а НК РФ предусматривает расчет налога на имущество физлиц на основании этих данных, полученных от государственных органов регистрации и кадастра.
Порядок заполнения сведений о недвижимости, утвержденный Приказом ФНС РФ от 10.04.2017 № ММВ-7-21/302@, предусматривает отдельный код для части жилого дома — 002002002001, а вот нормы НК РФ в части установления ставок, вычетов и льгот для такого объекта классификации не содержат.
С начала 2018 года, сообщают специалисты налоговой службы, в НК РФ действуют поправки, установившие максимальную ставку налога для жилых комнат величиной 0,1 процента.
В связи с этим чиновники считают, что в Кодексе необходимо предусмотреть особенности налогообложения для частей жилых домов и квартир. Так, например, содержание ст. 407 НК РФ запрещает применение льгот к объектам такого имущества.
До новых поправок специалисты ведомства рекомендуют инспекторам при учете данных о правах на части жилого помещения относить такую недвижимость к «прочим объектам налогообложения» в целях определения ставки налогообложения, за исключением случаев применения муниципального законодательства.
По факту, в отсутствие местных норм, такой подход гарантирует спорным объектам имущества ставку 0,5 процента вместо положенных 0,1 процента. Учитывая отнесение полномочий по установлению ставок и дополнительных льгот по налогу к ведению муниципальных органов, чиновники поручают региональным управлениям ФНС РФ напомнить местным властям о возможности до конца отчетного года нормативно закрепить одинаковые налоговые ставки для всех видов жилых помещений. ПИСЬМА ФНС РФ от 22.03.2018 № БС-4-21/5392@, от 27.03.2018 № БС-4-21/5752@ «О разъяснениях Минфина России об исчислении налога на имущество физических лиц в отношении „части жилого дома, части квартиры“ Документ включен в СПС „Консультант Плюс“